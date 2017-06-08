Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 25 ölü

Polis yetkilisi G. Janardhan, Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamada Kheri köyündeki fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten patlama olduğunu belirtti.

ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Janardhan, patlamada 25 işçinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti. Fabrikada patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin üç saatlik çabaları sonucu söndürüldü.

Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yangında ölen işçilerden her birinin ailesine 200 bin rupi (yaklaşık 3 bin dolar) tazminat ödeneceğini açıkladı.