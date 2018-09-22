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Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

Hindistan'ın güneydoğusunda kaçak olarak işletilen havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

AA | 22.09.2018 - 19:56..
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Hindustan Times'da yer alan habere göre, polis yetkilileri, Andhra Pradeş eyaletinde Rajahmahendravaram kentinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

3 KİŞİ DE TEDAVİ ALTINDA

Yetkililer, patlamada yaralanan 3 kişinin de tedavi altına alındığını belirtti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

ÇOK SAYIDA KAÇAK FABRİKA VAR

Andhra Pradeş'te çok sayıda yasa dışı işletilen havai fişek fabrikası bulunuyor.

Madhya Pradeş eyaletinde geçen yıl bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi yaşamını yitirmişti.

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