Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

EURO 2024 için yarıştığımız Almanya’nın UEFA sunumundaki bazı noktalarda yetersiz kaldığı öğrenildi. Almanların devlet garantisinde sınıfı geçememesi UEFA'yı memnun etmedi.

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Liverpool yoluna kayıpsız devam ediyor

Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında Southampton'ı 3-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı.