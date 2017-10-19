taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.926
USD
3,6783
EURO
4,3401
ALTIN
151,54
PETR
58,1800

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü

Hindistan'daki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 8 işçi öldü.

19.10.2017 - 00:47
  1. Haberler
  2. Dünya

Polis, Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde ruhsatsız işletilen ve fabrika olarak kullanılan evde meydana gelen patlamada 8 işçinin hayatını kaybettiğini, en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü

Hinduların popüler Diwali festivalinden bir gün önce, eyaletin başkenti Bhubaneşvar'ın 195 kilometre güneyinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin orta kesiminde Madhya Pradeş eyaletinde haziran ayında yine bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi yaşamını yitirmişti.

İlginizi Çekebilir
İbadi: Kerkük'te güvenlik sağlandı
Peşmergenin Kerkük'ten kaçmasıyla kontrolün tamamen sağlandığını açıklayan İbadi, silahlı grupların da teslim olmasını istedi.
'Dr. Kıyamet' Faber'den siyahlara yönelik ırkçı söylemler
'Dr. Kıyamet' lakaplı ünlü yatırımcı Marc Faber'in bir yazısında kullandığı ırkçı söylemler büyük tepki çekti.
ABD'de Hepatit A salgınından ölenlerin sayısı arttı
Kaliforniya'da çıkan orman yangınından dolayı salgınlaşan Hepatit A'dan ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Fransa'da OHAL kalksa da baskı devam edecek
OHAL kalktıktan sonra devreye girecek yasa tasarısında cami kapatma yetkisi kolaylaştırıldı ve valilere devredildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

2
Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

27
Hayalet otomobil araca çarptı İZLE

Hayalet otomobil araca çarptı İZLE

8
ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

1
RTÜK'ten televizyon kanallarına ceza yağdı

RTÜK'ten televizyon kanallarına ceza yağdı

5
Bursa'da 2 kişiye gözaltı 5 araca trafikten men cezası

Bursa'da 2 kişiye gözaltı 5 araca trafikten men cezası

1
Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı

Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM