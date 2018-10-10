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Hindistan'da havalimanı polislerine 'daha az gülün' emri

Hindistan'da havalimanlarında görev yapan polislere daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

AA | 10.10.2018 - 01:52..
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Ülkede 60 havalimanının güvenliğinden sorumlu Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü, çalışanlarının "dostane görünmek yerine daha tedbirli olmasını" istedi.

"YETERİ KADAR GÜLÜMSEYİN"

CISF'in, yolcuların kendilerini rahat hissetmeleri için güvenlik görevlilerinin "çok fazla zamanını ve enerjisini boşa harcadığını" düşündüğü belirtildi.

Sempatik görünmenin güvenliği gevşeteceğine ve terör saldırıları tehdidine yol açabileceğine ilişkin endişeler üzerine, "göze çarpan bir gülümsemeden yeteri kadar bir gülümseme sistemine" geçileceği kaydedildi.

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