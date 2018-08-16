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Hindistan'da hayatı felç eden sel meydana geldi

Hindistan'da şiddetli iki haftadır devam eden şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlardan 67 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 16.08.2018 - 09:55..
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde önü kesilmeyen  sel, yağış ve heyelanlar vatandaşları olumsuz etkiledi. Şiddetli muson yağmurlarının etkili olduğu eyalette, havayolları ve tren seferleri sekteye uğrarken köprüler ve evlerde çökmeler meydana geldi.

Hindistan'da hayatı felç eden sel meydana geldi

67 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

14 bölgenin 12'sinde kırmızı alarm verilirken elektrik ve su götürülemedi. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 67 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hindistan'ın son bir yılında muson mevsiminden, şiddetli yağış ve sellerden şimdiye kadar yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetti.

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