Hindistan'da hayatı felç eden sel meydana geldi

Talisca yine Çin'de harika bir gol attı

1 17 yaşındaki Banu Alkan şaşırttı Katıldığı programlarda her yerinin orijinal olduğunu söyleyen Banu Alkan'ın 17 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı.

2 Alkollü sürücü dehşeti yaşattı Brezilya'da aracıyla uğraşan bir kadına feci şekilde çarpan sürücünün sarhoş olduğu öğrenildi. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

3 Dolarda düşüş sürüyor Katar Emiri'nin Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapma kararının ardından dolar 5,85'e kadar gerilemişti. Bugün ise düşüş sürdü, dolar 5,74'ü gördü.

4 İtalya'da çöken köprüden son anda kurtulan sürücü konuştu İtalya'nın Cenova şehrinde geçtiğimiz günlerde yıkılarak 35'ten fazla kişinin ölümüne neden olan faciadan sağ kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı.

5 Staj ücretine devlet katkısı üç eğitim yılı uzatıldı Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin üç eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.

6 Ardahan polisi sahte para konusunda uyardı Ardahan'da polis ekipleri sahte para konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlar söz konusu bu projeden memnun kaldıklarını belirtti.