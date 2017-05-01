Hindistan’da inek çaldı diye öldürüldüler

Yerel polisin açıklamasına göre, Abu Hanifa ve Riyazuddin Ali’nin sopalarla dövülerek öldürülmesi üzerine açılan soruşturmada iki kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

İNEK TAŞIYAN MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hindistan’da kutsal kabul edildiği için, ineklerin kaçakçılığının yapılması ve öldürülmesi üzerine artan gerilim, bir takım grupların öfkeli saldırılarına sebep oldu.

Geçtiğimiz aylarda kamyonuyla inek taşıyan bir Müslüman, öfkeli bir grup tarafından yolu kesilerek öldürülmüştü.

Hindistan Başbakanı Modi, geçtiğimiz yıl dini kullanarak şiddet içeren eylemlerde bulunanları eleştirmişti.