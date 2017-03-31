taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6322
EURO
3,8796
ALTIN
145,93
PETR
53,6100

Hindistan'da inek öldürmek müebbetle cezalandırılacak

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yerel parlamento inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirdi.

31.03.2017 - 21:46
  1. Haberler
  2. Dünya

Eyalet İçişleri Bakanı Pradeepsinh Jadeja, değişikliğin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hindu azizlerinin izinden giderek bu yasal değişikliği gerçekleştirdik. Bu, ülkenin en ağır yasasıdır." ifadelerini kullandı.

İNEK ETİ BULUNDURANLAR DA HAPİS CEZASI ALIYOR

Yapılan yasal değişiklik, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezası verilmesini öngörüyor.

"KARAR SİYASİ"

Ülkenin kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletindeki bir Müslüman kuruluşunun temsilcisi konuyla ilgili, kararın siyasi nitelikte olduğunu savundu.

Adının açıklanmasını istemeyen temsilci, "Gujarat'ta bu yıl seçimler yapılacak. (Hindu milliyetçiler) kutuplaştırıcı siyasetin seçimlerde ne kadar etkili olduğunu daha önce Uttar Pradeş'te gördüler. Şimdi bunu tekrarlamak istiyorlar. Bunun dinle hiçbir ilgisi yok. İnsanları kandırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSLÜMANLAR KURBAN KESEMİYOR

Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi cezalandıran yasalar mevcut. Öte yandan bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halit Akçatepe vefat etti

Halit Akçatepe vefat etti

297
Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

394
Atilla Taş dahil 21 kişi tahliye edildi

Atilla Taş dahil 21 kişi tahliye edildi

279
Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

80
Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

41
Akıncılar'da Gülen için karakol inşa ediliyormuş

Akıncılar'da Gülen için karakol inşa ediliyormuş

44
İddianamede 'komutan Akın Öztürk' ayrıntısı

İddianamede 'komutan Akın Öztürk' ayrıntısı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM