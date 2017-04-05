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Hindistan’da inek taşıyıcılığı yapan Müslüman öldürüldü

Hİndistan'da bir grup inek taşımacılığı yapan Müslümanı döverek öldürdüler.

05.04.2017 - 16:48
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Akıllara durgunluk veren olay inek kesmenin bazı eyaletlerde suç sayıldığı Hindistan’daki şoförün yol ortasında durdurulmasıyla başladı.

YOL ARTASINDA DÖVDÜLER

Saldırganlar kamyonet şoförü 55 yaşındaki Pehlu Khan’ı yol ortasında dövmeye başladı. Kanlar içerisinde etrafındakilerin şiddetine maruz kalan Khan ve beraberindeki 4 arkadaşı, saldırganlar tarafından feci şekilde dövüldü. Kamyoneti ise saldırgan grup tarafından parçalandı.

Hindistan’da inek taşıyıcılığı yapan Müslüman öldürüldü

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan ve vücuduna ölümcül yaralar alan 55 yaşındaki kamyonet şoförü olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Hindistan’da inek taşıyıcılığı yapan Müslüman öldürüldü VİDEO

Hindistan’da inek taşıyıcılığı yapan Müslüman öldürüldü


Hindistan’da inek taşıyıcılığı yapan Müslüman öldürüldü

Hindistan’da inek taşıyıcılığı yapan Müslüman öldürüldü

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