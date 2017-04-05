Hindistan’da inek taşıyıcılığı yapan Müslüman öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey katil Esed, sen bu çocukların ahından nasıl kurtulacaksın." dedi.

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Dünyanın en güzel valisi: Cebelitarık İngilizlerindir

İngiltere hem de İspanya’nın ana gündem maddesi haline gelen Cebelitarık, bu kez de eski Kainat Güzeli valisiyle konuşuluyor.