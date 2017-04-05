Hindistan’da inek taşıyıcılığı yapan Müslüman öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay inek kesmenin bazı eyaletlerde suç sayıldığı Hindistan’daki şoförün yol ortasında durdurulmasıyla başladı.
YOL ARTASINDA DÖVDÜLER
Saldırganlar kamyonet şoförü 55 yaşındaki Pehlu Khan’ı yol ortasında dövmeye başladı. Kanlar içerisinde etrafındakilerin şiddetine maruz kalan Khan ve beraberindeki 4 arkadaşı, saldırganlar tarafından feci şekilde dövüldü. Kamyoneti ise saldırgan grup tarafından parçalandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan ve vücuduna ölümcül yaralar alan 55 yaşındaki kamyonet şoförü olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.
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