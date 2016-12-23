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Hindistan'da internet üzerinden nakit para satılıyor

Hindistan'da başlayan nakit para sıkıntısı sebebiyle internetten nakit para satan platformlar oluşmaya başladı.

Ajanslar | 23.12.2016 - 14:27
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Hindistan'da banknotların piyasadan çekilmesiyle ülkede nakit para sıkıntısı yaşanıyor. Bu durumu bir fırsata çeviren Snapdeal isimli online satış platformu kullanıcılarına nakit satıyor.

Hindistan'da internet üzerinden nakit para satılıyor

NAKİT SIKINTISI BAŞ GÖSTERDİ

Hindistan'da hükümet piyasada bulunan paraların yüzde 86'sını tedavülden kaldırma kararı almıştı.

Bu kararın ardan nüfusu bir milyarı geçen ülkede nakit sıkıntısı baş gösterdi. 8 Kasım tarihinde paraların tedavülden kaldırılmasıyla Hindistanlıların çoğu para çekebilmek için banka önlerinde beklemeye başladı.

Hindistan'da internet üzerinden nakit para satılıyor

KURYEYLE TESLİM EDİLİYOR

Bu durumu bir iş modeline çeviren Snapdeal, Cash@Home adını verdiği yeni hizmetine başladı.

Bu hizmette kullanıcılar 2 bin Hindistan rupisine (yaklaşık 100 lira) kadar nakit para satın alabiliyor. Özel kuryeler kullanıcıların satın aldıkları bu paraları kapıya kadar götürüyorlar. Bu hizmetin karşılığında 1 rupi bedel (5 kuruş) talep eden şirket yoğun ilgiden memnun olduğunu açıkladı.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Nakit parayı satın alanlar ödemeyi banka havalesi ya da kredi kartıyla yapabiliyor. Hükümet bu kararı, kara para, vergi kaçırma ve sahte banknot kullanımını önlemek için aldığını açıklamıştı.

Hindistan'da internet üzerinden nakit para satılıyor

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