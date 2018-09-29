Hindistan'da kadınların tapınağa giriş yasağı kaldırıldı

Kerala eyaletindeki tapınağa yaşları 10 ile 50 arasında değişen "adet gören" kadınların girmeleri yasaktı.

Hindular, adet gören kadınların dini ayinlere ve tapınaklara girmelerini, "kirli" oldukları düşüncesiyle yasaklıyor.

"CİNSİYET EŞİTLİĞİ İHLAL EDİYOR"

Yüksek Mahkeme'nin kararı, "geleneğin cinsiyet eşitliğini ihlal ettiği" gerekçesine dayandırıldı.

Hindistan'daki pek çok Hindu tapınağı regl olmadıkları sürece kadınların girmesine izin veriyor. Sabarimala Tapınağı ise belli yaş aralığındaki hiçbir kadının kutsal mekanına girmesine izin vermiyordu.

Mahkeme Başkanı Dipak Misra, "Din onur ve kimlikle ilgilidir. Hem kadınların hem de erkeklerin ibadet hakkı vardır" dedi.

Emekliliği yaklaşan yargıç Misra, sömürge döneminden kalan zina ve eşcinsel evliliği yasaklayan kanunları da iptal etmişti.

MAHKEMENİN KADIN ÜYESİ KARŞI OY KULLANDI

5 üyesi bulunan mahkemede karar 1'e karşı 4 oy ile alındı.

Mahkemenin tek kadın üyesi Indu Malhotra karara karşı çıktı.

Malhotra, "Derin dini duygulara mahkeme müdahale etmemeli. Mantık kuralları dini konulara uyarlanamaz" şeklinde görüş bildirdi.

Kerala eyaletinde kadınların tapınağına girmesi yönündeki dilekçe 2016 reddedilmişti.

Duruşmada kampanyacılar bu geleneğin Hindistan'ın anayasaki eşitlik ilkesini ihlal ettiğini savundular. Ayrıca bu uygulamanın kadınlara karşı önyargılı olduğunu ve ibadet hakkını elinden aldığını belirttiler.

Yasanın kaldırılmasını isteyen gruplar Facebook üzerinden "Happytobleed (Kanamaktan memnunum)" etiketli kampanya başlattılar.

Kampanyayı başlatan Nikita Azad, BBC'ye açıklamasında, "Yüksek Mahkeme regl üzerindeki lekeyi kaldırdı ve eşitliği dün üstünde tuttu. Bunun etkisi büyük olacak" dedi.

Sabarimala ülkedeki en önemli tapınaklardan. Dünyanın dört yanından milyonlarca insan tapınağı ziyarete geliyor.

Tapınağa girebilmek için hacıların 18 kutsal basamağı çıkması gerekiyor. Ancak bu 18 basamağı çıkabilmek için hacıların 41 gün oruç tutması gerekiyor.

Sadece siyah ya da mavi renkli giysiler giyen hacılar ibadetleri bitene kadar traş olmuyor.