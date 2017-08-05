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Hindistan'da kadınların uyurken saçları kesildi

Hindistan'da en az 55 kadın uykularında ya da baygınken saldırıya uğrayıp saçlarının kesildiğinden şikayetçi oldu.

05.08.2017 - 10:35
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Yaşananlar zamanla doğa üstü olaylarla ilişkilendirilmeye başlanınca; polis, halkı "saç kesen hayalet" ya da "cadılarla" ilgili dedikodulardan kaçınmaları konusunda uyardı.

UYANDIKLARINDA KESİLMİŞ SAÇLARINI YANLARINDA BULUYORLAR

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, kurbanların çoğu, sabah uyanınca kesilmiş saç örgülerini baş ucunda buluyor.

Hindistan'da kadınların uyurken saçları kesildi

"CADIDIR" DEDİLER

Kadınlardan biri, "saçlarının erkek şekline bürünmüş siyah bir kedi tarafından parçalara ayrıldığını" söylerken, diğerleri saldırganın yaşlı bir kadın olduğunu iddia etti. Bazıları ise saldırının ardında "cadı doktorun" bulunduğunu savundu.

İKİ AYDIR SÜRÜYOR

Kurbanlardan hiçbiri fiziksel bir saldırıya uğramadı ya da evlerinden bir şey çalınmadı. Konuya ilişkin ilk şikayetler iki ay önce geldi.

Maniş Rakeş bölgesinden bir polis memuru, "yetkililerin bu bilinmeyen hayalet konusunda kadınlardan şikayet aldığını" söyledi. Polis, olayları bir suç olarak değerlendiriyor ancak şu ana kadar bir ipucuna ulaşılamadığı kaydedildi.

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