Hindistan'da katliam: Evden 11 ceset çıktı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de korkunç bir olay yaşandı. Yeni Delhi'ye bağlı Burari kasabasında bir evde aynı aileye ait 11 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Başkent Yeni Delhi'deki bir evde, aynı aileden 11 kişinin cesedine rastlandı. Polisten yapılan açıklamada, 10 cesedin gözleri bağlı tavana iple asılı, birinin de yerde uzanmış şekilde bulunduğu bildirildi.

Polis memuru Vineet Kumar, cesetlerin otopsi için adli tıpa gönderildiğini açıkladı.

Ölümlerin intihar veya cinayet olup olmadığı hakkında soruşturma başlatıldı. Cesetlerde herhangi bir darp izi, evin kapısında zorlama tespit edilmediği ve herhangi bir intihar notu bulunmadığı da kaydedildi.