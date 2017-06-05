Hindistan'da katliam gibi kaza: 22 ölü

"Times of India" gazetesi, kazanın eyalet başkenti Lucknow'a 251 kilometre mesafedeki Bareilly kentinde meydana geldiğini duyurdu.

Yetkililer, aşırı hız ve hatalı sollamanın neden olduğu çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını ve otomatik kapılar açılmadığı için yolcuların araç içinde mahsur kaldığını açıkladı.

22 KİŞİ ÖLDÜ

22 yolcunun yanarak öldüğü kazada 15 kişi ağır yaralandı.

Yaralananlardan çoğunun durumunun ağır olduğuna işaret eden yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

HER YIL 100 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLÜYOR

Bu arada kazanın ardından kayıplara karışan kamyon şoförünün bulunması için operasyon düzenlendi.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle meydana gelen kazalarda her yıl 100 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.





