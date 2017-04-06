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Hindistan'da maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu

Hindistan'da polisler maymunlarla yaşayıp onlar gibi davranan 8 yaşında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

06.04.2017 - 18:44
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Maymunların yanında rahat davranan kızın ilk olarak Komiser Yardımcısı Suresh Yadav tarafından fark edildiği ancak Yadav kendilerine yaklaştığında maymunlarla birlikte kızın da çığlık attığı belirtildi.

Hindistan'da maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu

MAYMUNLAR GİBİ DAVRANIYOR

Kız çocuğu, emniyet yetkililerinin uzun uğraşlarının ardından kurtarılıp bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın hastaneye getirildiğinde konuşamadığı, söylenenleri anlayamadığı, insanları görünce korktuğu, emekleyerek yürüdüğü ve sürekli şiddet davranışları sergilediği bildirildi.

Hindistan'da maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu

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