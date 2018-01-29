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Hindistan'da MR cihazına sıkışan adam öldü

Hindistan'da oksijen tüpüyle MR odasına giren bir kişi, cihazın manyetik çekimine kapılarak hayatını kaybetti.

AA | 29.01.2018 - 20:17..
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Mumbai şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Rajesh Maru isimli adam, tedavi gören yakınını görmek için hastaneye gitti.

MANYETİK ÇEKİMİNE KAPILDI

Maru, ziyareti sırasında rutin kontrolleri yapılan yakınına yardım etmek için oksijen tüpüyle MR odasına girdi. Elindeki oksijen tüpüyle MR'ın manyetik çekimine kapılan adam, cihazın içerisinde sıkıştı ve orada hayatını kaybetti.

OKSİJEN TÜPÜYLE GİRDİ

İddiaya göre Maru'nun itirazına rağmen teknisyen, "MR cihazı çalışmıyor bir şey olmaz" diyerek genç adamdan oksijen tüpü ile içeri girmesini istedi.

2 GÖZALTI

Olayla ilgili soruşturma açan polis, MR teknisyeninin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı hastane yönetimi ise konuyla ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

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