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Hindistan'da Müslüman tüccarı linç eden 11 kişiye müebbet

Hindistan'ın kuzeyindeki Carkhand eyaletindeki mahkeme, geçen yıl inek eti ticareti yapmakla suçladıkları bir Müslüman'ı linç ettikleri gerekçesiyle 11 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 15:57..
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Hindistan'ın Carkhand eyaletindeki bir mahkeme, 55 yaşındaki Müslüman tüccar Alimuddin Ansari'yi geçen sene döverek öldüren 11 kişiye müebbet hapis cezası verdi. Böylelikle mahkeme, kutsal hayvan olan inek konusunun geçtiği bir meselede ilk kez karşıt görüşte karar vermiş oldu

MAHKEME EN ÜST CEZAYI VERDİ

Ansari cinayetiyle ilgili olarak 12 kişi tutuklanmıştı ancak bunlardan birinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle müebbet hapis cezası almadığı açıklandı.

Ansari'yi linç eden kalabalık, etlerin taşınmasında kullanılan aracı da ateşe vermişti. Savcı Suşil Kumar Şukla konuya ilşikin yaptığı açıklamada "Mahkemeden en üst cezayı vermesini istedik" dedi.

SALDIRILARA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Son yıllarda benzer saldırıların artması nedeniyle mahkemenin emsal bir karar vermek için böyle bir uygulamaya gittiği belirtilirken, linç edilen kasabın eşi Maryem Hatun ise mahkeme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada eşinin ölümünün 'trajik bir kayıp' olduğunu ancak 'daha fazla kan dökülmesini istemediğini' söyledi.

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