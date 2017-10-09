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Hindistan'da nitrojen balonları patladı

Hindistan'da bir kutlama töreni sırasında nitrojenle dolu balonlar havaya uçtu, 15 kişi yaralandı.

09.10.2017 - 16:27
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Hindistan'ın Pencap eyaletinde bulunan bir meydanda bölgesel bir kutlama gerçekleştiriliyordu. Kutlama için alana içi nitrojenle dolu yüzlerce balon yerleştirildi, ancak balonlar beklenmeyen bir anda korkunç bir biçimde adeta havaya uçtu.

BOMBA GİBİ PATLADI

Patlama anında meydanda binlerce kişilik bir kalabalık vardı. Kutlama alanına kurulan sahneye elinde balonlarla görevliler çıkarken, bir anda hiç beklenmeyen bir şekilde büyük bir patlama meydana geldi.

Hindistan'da nitrojen balonları patladı

Patlamanın etkisiyle büyük bir panik yaşandı. Çevredekiler dehşete kapılarak korkuyla kaçıştı. O anlar kameraya kaydedilirken, alanda en az 15 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hindistan'da nitrojen balonları patladı VİDEO

Hindistan'da nitrojen balonları patladı

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