taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.149
Euro
7.02345
Altın
1176.25
Borsa
85994.49

Hindistan’da ölü sayısı 164’e yükseldi

Hindistan’ın Kerala eyaletinde son yüzyılın en korkunç selinde ölü sayısı 164’e ulaştı.

İHA | 17.08.2018 - 12:43..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan’ın güneyi, Muson mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzyılın en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Muson yağmurlarının sebep olduğu taşkınlar 164 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken en az 200 bin kişi insani yardım kamplarına gitmek zorunda aldı.

Hindistan’da ölü sayısı 164’e yükseldi

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi güneydoğuda bulunan Kerala eyaletine ziyaret düzenlemiş, kurtarma çalışmalarında onlarca helikopter ve yüzlerce bot kullanıldığını açıklamış ordunun da kurtarma çalışmalarına katılacağını umduğunu söylemişti.

Hindistan’da ölü sayısı 164’e yükseldi

HELİKOPTERLER DEVREDE

Kerala Eyalet Başkanı Pinarayi Vijayan, selin en çok etkilediği bölgelere 11 tane daha helikopter göndereceklerini açıkladı ve Savunma Bakanlığından daha fazla helikopter istediklerini belirtti.

Hindistan’da ölü sayısı 164’e yükseldi

KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN YAPILIYOR

Bazı bölgelerdeki insanların dışarıyla bağlantısının tamamen kesildiğini söyleyen Vijayen, kurtarmaların sadece havadan yapılabildiğini haberini verdi.

Hindistan’da ölü sayısı 164’e yükseldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

167
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

94
Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

128
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

96
Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

151
Soylu Avrupa'nın uyuşturucu hassasiyetini eleştirdi

Soylu Avrupa'nın uyuşturucu hassasiyetini eleştirdi

122
Trump'ın istediği askeri geçit töreni yapılamayacak

Trump'ın istediği askeri geçit töreni yapılamayacak

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM