Hindistan’da ölü sayısı 164’e yükseldi

Hindistan’ın güneyi, Muson mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzyılın en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Muson yağmurlarının sebep olduğu taşkınlar 164 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken en az 200 bin kişi insani yardım kamplarına gitmek zorunda aldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi güneydoğuda bulunan Kerala eyaletine ziyaret düzenlemiş, kurtarma çalışmalarında onlarca helikopter ve yüzlerce bot kullanıldığını açıklamış ordunun da kurtarma çalışmalarına katılacağını umduğunu söylemişti.

HELİKOPTERLER DEVREDE

Kerala Eyalet Başkanı Pinarayi Vijayan, selin en çok etkilediği bölgelere 11 tane daha helikopter göndereceklerini açıkladı ve Savunma Bakanlığından daha fazla helikopter istediklerini belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN YAPILIYOR

Bazı bölgelerdeki insanların dışarıyla bağlantısının tamamen kesildiğini söyleyen Vijayen, kurtarmaların sadece havadan yapılabildiğini haberini verdi.