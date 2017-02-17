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Hindistan'da otlamak için dağın zirvesine çıkan filler

Hindistan'da kadraja yansıyan fotoğrafta filler dağın zirvesinde görüntülendi.

17.02.2017 - 15:02
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Fotoğraf, Hindistan Kothagiri'deki sarp dağlarda çekildi.  Kareye giren üç Asya fili, otlamak için bir dağın zirvesine çıkmış ve patikadan ilerliyor.

Yalnızca dağcıların tırmandığı bölgede görülen filleri kadraja alan kişi, Santhosh Palaniswamy.

Hindistan'da otlamak için dağın zirvesine çıkan filler

KEÇİ GİBİ DAĞA TIRMANAN FİLLER

Fotoğrafçı, "Dağa kuş gözlemi için gitmiştim ancak sarp yamaçta otlayan 11 fil gördüm. Yalnızca filler nasıl tepelere tırmanıyor diye merak ettim. Dengelerini nasıl sağlıyorlar, hiçbir fikrim yok" diyerek yaşadıklarını anlattı. Palaniswamy'nin ifadesine göre, filler uçurumun kenarında keçi gibi tırmanıyorlardı.

Hindistan'da otlamak için dağın zirvesine çıkan filler

Hindistan'da otlamak için dağın zirvesine çıkan filler

Hindistan'da otlamak için dağın zirvesine çıkan filler

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