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Hindistan'da otobüs nehre düştü: 15 ölü, 7 yaralı

Hindistan'da kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bir otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 15 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

24.05.2017 - 05:49
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Hindistan'da otobüs nehre düştü: 15 ölü, 7 yaralı

Polis tarafından yapılan açıklamada, Himalayalar'ın Garhwal alt sırası üzerinde seyreden bir yolcu otobüsünün dağlık yoldan yaklaşık 150 metre aşağı şarampole yuvarlanarak, nehre uçtuğu belirtildi.

Polis sözcüsü Nand Lal, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını, 8 kişinin de halen kayıp olduğunu bildirdi.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kurtarma ekiplerinin kaybolan yolcular için arama çalışması başlattığını belirten Lal, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeydoğusundaki, Himalayalar'a paralel uzanan alçak bir dağ sırası olan bölge, güzergahı üzerinde yer alan dört tapınak kasabasıyla Hindu turistlerin uğrak noktası olan bir hac mekanı olarak biliniyor.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

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