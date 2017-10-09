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Hindistan'da otobüsten atlayan çocuk

Hindistan'da bir öğrenci, hareket halindeki otobüsten atladı, Çocuk hafif yaralandı.

09.10.2017 - 17:42
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Hindistan'da otobüs kamerası ilginç bir olayı kaydetti. Bir öğrenci seyir halindeki otobüsten, ineceği durağı kaçırınca atladı. Hızla hareket eden otobüsten atlayan öğrenci yere düşünce yuvarlandı, şans eseri otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

HAFİF YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Küçük çocuk şaşkın bakışlar arasında atladığı otobüsten atlarken canını adeta hiçe saydı, ölüm tehlikesi atlattı. Şans eseri ölümden kurtulan küçük çocuk otobüsün hızıyla yerde sürüklenince vücudunda hafif sıyırıklar meydana geldi. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'da otobüsten atlayan çocuk VİDEO

Hindistan'da otobüsten atlayan çocuk

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