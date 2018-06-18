Hindistan'da sel felaketi: 17 ölü

Hindistan'da Muson iklimi başladı. Her yıl yaz aylarının gelişiyle şiddetli yağışlara sahne olan Hindistan'da muson yağmurları sel felaketlerine neden oldu. Ülkenin Kuzey Doğus eyaleti Assam'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 17 kişinin öldüğü bildirildi.

TAŞKINLAR OLUŞTU

Assam Yönetimi Ajansından yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülkenin birçok bölgesinde su taşkınlarına yol açtı.

Assam'da son 4 günde 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 500 kişinin sellerden etkilendiği bildirildi.Bölgedeki 3 bin 292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

YENİ TAŞKINLARA HAZIRLIK

Sel felaketi nedeniyle çok sayıda kişi suların içinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlar bot ve sandallar tarafından kurtarıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağmurların diğer bölgelerde de etkili olacağı uyarısında bulunuldu.