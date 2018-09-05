taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6904
Euro
7.74425
Altın
1192.935
Borsa
93189.27

Hindistan'da seller sonrası sıçan humması 11 can aldı

Ülkenin üneyinde sel felakatinin yaşandığı Kerala eyaletinde sıçan hummasından iki gün içinde 11 kişi öldü.

AA | 05.09.2018 - 03:41..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hükümet, sel sularına temas edenlerin önlem olarak ilaç almasını isterken, sağlık görevlileri böyle bir salgını beklediklerini ancak hazırlıklı olduklarını söylediler.

400 KİŞİ SELLERDE HAYATINI KAYBETTİ

Kerala'da sel felakatinde Haziran'dan bu yana yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, binlerce kişi çadırlara yerleştirildi.

Hindistan'da seller sonrası sıçan humması 11 can aldı

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. İqbal Babukunju, "Sellerden sonra su yoluyla bulaşan kolera, tifo, ishal, sarılık ve sıçan humması gibi hastalıkların ortaya çıkmasını bekliyorduk. İnsanlar çadırlardan evlerine dönmeye başladı. Ancak klorlanmış birçok evde sel suları hala çekilmedi. Bu yüzden hastalık kaçınılmaz" dedi.

Hindistan'da seller sonrası sıçan humması 11 can aldı

Selden etkilenen 13 bölgeden beşinde sıçan humması görüldü.

Kerala eyaletinin Sağlık Daire Başkanı Dr. Saritha R, "Bölgedeki tüm hastanelerde penisilin var. Hastanelere sıçan humması için neler yapılacağına dair genelge gönderdik" diye konuştu.

Hindistan'da seller sonrası sıçan humması 11 can aldı

SIÇAN HUMMASININ BELİRTİLERİ

Sıçan humması (Leptospriosis) sıçanlarla ya da hayvan sıvılarıyla bulaşıyor. Bakteri, vücuda derideki kesiklerden ya da göz, burun ve giriyor.

Hastalıkta ateş, mide bulantısı, kas ağrısı, kusma ve ishal belirtileri görülüyor.

Hindistan'da seller sonrası sıçan humması 11 can aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

153
Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

134
Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

66
Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

17
Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

11
Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

13
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM