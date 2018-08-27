Hindistan'da taş atma festivali: 150 kişi yaralandı

Hindistan'da gerçekleştirilen taş atma festivalinde adeta facia yaşandı. Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen dini ritüelde 150 kişi taşla birbirini yaraladı.

150 KİŞİ YARALANDI

Festivalde, Devidhura kentinde bulunanlar iki gruba ayrılarak birbirlerini taşlamaya başladı. İki grup arasındaki taşlama faaliyeti, grubun içindeki bazı kişiler tarafından kalkanlarla önlenmeye çalışıldı. En az yaralı sayısına sahip olan grubun festivalde başarı elde ettiği belirtilirken, taşlarn havada uçuştuğu bu tehlikeli dini törende 150 kişi yaralandı.





Yaraları kanayan yüzlerce kişiye görevliler tıbbi müdahalelerde bulunurken, ağır yaralılar hastanelre kaldırıldı.

Hindistan'da dini taş fırlatma festivalinde 150'den fazla yaralı VİDEO







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100 yıl boyunca uygulanan taş atma adetinin Sati adındaki kraliçenin eski Hindu örfüne göre kocası öldükten sonra onunla beraber yakılmasını anmak üzere düzenlendiği belirtildi.



