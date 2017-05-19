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Hindistan'da tek gözlü doğan keçi

Hindistan'da doğan tek gözlü keçi kısa süre içerisinde halkın sevgilisi haline geldi.

19.05.2017 - 03:36
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sd

10 Mayıs'ta tek gözle dünyaya gelen keçi antik Yunan Mitolojisi'nden bilinen bir hastalık olan siklopi ile doğmuş. Tarih boyunca farklı hayvanlarda ve insanlarda görülen siklopi, organların anne karnında ayrılamaması olarak biliniyor.

NORMALDE HAYATINI KAYBETMESİ GEREKİRDİ

Normalde bu genetik bozukluk ile dünyaya gelen canlılar saatler içerisinde hayatını kaybederken, bu keçi yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Bu yüzden de kentte yaşayan birçok insan, keçiyi ziyarete geliyor ve bazıları ona taptığını söylüyor.

Hindistan'da tek gözlü doğan keçi VİDEO

Hindistan'ın Assam kentinde doğan keçinin sahibi Mukhuri Das yaptığı açıklamada "Onu gördüğümde şok oldum. Buraya gelen insanlar onun birkaç gün sonra öleceğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bebek keçi evimizde doğdu ve Tanrı'nın bir parçası olabilir. Ayrıca bizi meşhur ettiği için çok mutluyuz" diye konuştu.

Çok nadir rastlanan bir genetik mutasyon olan siklopi ya da tek gözlülük, radyasyon, akraba evliliği gibi etkenlerden kaynaklanan genetik bozukluklar sonucunda anne karnındaki gelişimin seyrini değiştiriyor.

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