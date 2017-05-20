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Hindistan'da toprak kayması: 13 bin Hindu mahsur

Muson mevsimi öncesi yağmurlarının yol açtığı toprak kayması 13 bin Hindu hacıyı mahsur bıraktı.

20.05.2017 - 00:40
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Uttarakhand eyaleti sözcüsü Amit Chandola, muson mevsimi öncesi yağmurlar nedeniyle bölgedeki Badrinath tapınağının yakınlarında bir yolda heyelan meydana geldiğini açıkladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade eden Chandola, tapınağa ibadet etmeye giden 13 bin Hindu hacının bulundukları yerlerde mahsur kaldığını aktardı.

Hindistan'da toprak kayması: 13 bin Hindu mahsur

Chandola, yardım ekiplerinin mahsur kalan hacılara içme suyu ve gıda götürdüğünü, tapınağa giden yollardaki toprağı temizlemeye çalıştığını belirtti.

Eyalette, 2013 yılındaki şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında binden fazla insan yaşamını yitirmiş, binlerce bina enkaza dönmüştü.

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