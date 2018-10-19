Hindistan'da tren kazası: 50 ölü

Ölü ve yaralı sayıları hakkında net bir açıklama yapılmazken, kurtarma operasyonuna devam edildiği aktarıldı.

İtfaiye ve ambulanslar olay verine vardığında, bölgede bulunan kolluk kuvvetleri, yaralıları enkazdan çıkarma ve enkaz kaldırma işlemlerine başladığı belirtildi.

Olay anında bölgede bulunan sosyal medya kullanıcıları, olayın meydana geldiği bölgeden video paylaşımında bulundu.

Kaza, yerel halkın her sonbaharda coşkuyla kutladığı popüler Hindu bayramı Dussehra çerçevesinde geleneksel olarak yapılan heykel yakma ritüelini gerçekleştirdiği sırada yaşandı.

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"YARALILARIN TEDAVİSİ İÇİN HER YOLU DENEYİN"

Pencap eyaletinin siyasi lideri Amarinder Singh yaptığı açıklamada, elinden geldiğince çabuk bir şekilde eyaletin başkentine doğru yardım ve kurtarma operasyonlarını denetmelek için yola çıkacağını belirtti.

Amarinder Singh, "Yaralılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Bölgedeki yetkililere, yaralılara en iyi tedaviyi sağlamak için her yolu denemeleri direktifini verdim" dedi.