taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.380
USD
4,6179
EURO
5,3365
ALTIN
185,54
PETR
77,2900

Hindistan'da uçak kazası: 5 ölü

Hindistan'ın Mumbai şehrinde kiralanan bir uçak kaza yaptı. Kaza sonrası en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 11:52..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan devletine ait olduğu iddia edilen King Air C90 tipi uçak düştü. Mumbai'de şehrin ekonomik ve eğlence merkezi olarak kabul edilen bir yerinde meydana gelen kazada birçok yaralının ve ölünün olduğu belirtiliyor.

Hindistan'da uçak kazası: 5 ölü

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Uçağın düştüğü bölgede dumanlar yükseliyor. Sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra dumanları görenler de olay yerine gelerek yardım etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Hindistan'da uçak kazası: 5 ölü

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirlemelere göre uçakta bulunan bir pilot, üç yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan bir yaya yaşamını kaybetti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Hindistan'da uçak kazası: 5 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

91
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

301
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

76
Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

49
CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

114
Perinçek CHP oylarını analiz etti

Perinçek CHP oylarını analiz etti

144
Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM