Hindistan'da uçak kazası: 5 ölü

Hindistan devletine ait olduğu iddia edilen King Air C90 tipi uçak düştü. Mumbai'de şehrin ekonomik ve eğlence merkezi olarak kabul edilen bir yerinde meydana gelen kazada birçok yaralının ve ölünün olduğu belirtiliyor.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Uçağın düştüğü bölgede dumanlar yükseliyor. Sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra dumanları görenler de olay yerine gelerek yardım etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirlemelere göre uçakta bulunan bir pilot, üç yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan bir yaya yaşamını kaybetti.

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