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Hindistan'da yılanın soktuğu adam, karısını ısırdı

Bihar eyaletinde yaşaya Shankar Rai isimli bir adamı, zehirli yılan soktu.

15.06.2017 - 13:46
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Geceyi ateşler içerisinde geçiren adam öleceğini anlayınca çok ilginç bir şey denedi.

KARISIYLA BİRLİKTE ÖLMEK İÇİN KARISINI ISIRDI

Karısıyla birlikte ölmek isteyen adam yataktan fırlayıp eşinin bileğini ısırdı. Isırığın ardından bir süre sonra ikisi de baygın düştü.

KOMŞULARI HASTANEYE KALDIRDI

Komşuları tarafından çift hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen koca Shankar Rai öldü.

KURTARILAN KADIN: KOLUMU ISIRDI AMA BEN İZİN VERDİM

Eşi Amiri Devi ise doktorların müdahalesiyle kurtarıldı. Kadın olaya ilişkin yaptığı açıklama, "Kolumu tuttu ve benimle birlikte ölmek istediğini söyledi. Ardından kolumu ısırdı ama buna ben izin verdim." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da yılanın soktuğu adam, karısını ısırdı

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