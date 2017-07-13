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Hindistan’da yine sel felaketi

Muson yağmurları sonucu Hindistan'da meydana gelen selde 60 kişi yaşamını yitirdi.

13.07.2017 - 16:01
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Hindistan’da iki haftadır devam eden Muson yağmurları sonucu ülkenin kuzey doğusunda meydana gelen taşma ve sellerde birçok kişi yaşamını yitirdi.

2500 KÖY SULAR ALTINDA

Hindistan yayın organlarının haberlerine göre Çin’den başlayıp Hindistan ve Bangladeş topraklarını kat eden Brahmaputra nehrinin, bentlerini yıkması sonucu meydana sellerde, Assam Eyaleti’nde 2500 köy sular altında kaldı.

1.5 MİLYON KİŞİ EVLERİNİ TERKETTİ

Assam eyaletinde sel suları altında kalarak yaşamını yitirenlerin sayısının 45 olduğu, 1.5 milyon kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.

Assam’a komşu Arunachal Pradesh eyaletinde ise 14 kişinin sellerin getirdiği çamur yığının altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hindistan’da yine sel felaketi

SIĞINMACI KAMPLARINDA YAŞIYORLAR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi felaketten dolayı üzüntülerini belirtirken sellerden kaçan binlerce insanda 300 dolayında sığınmacı kampında barınmaya çalışıyor.

Yetkililer meydana gelebilecek salgın hastalıklar için halkı uyardılar.

HAYVANLAR KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Diğer yandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan Kaziranga Ulusal Parkı’nın sular altında olduğu, binlerce yaban hayvanı yanı sıra dünyanın en büyük topluluğu olan Hint Gergedanlarının kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Hindistan’da yine sel felaketi

Hindistan’da yine sel felaketi

Hindistan’da yine sel felaketi

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