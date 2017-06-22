Hindistan'da yoğun bakımda tecavüz halkı sokağa döktü

Uttar Pradeş eyaletinde 17-18 yaşlarındaki Akansha isimli lise öğrencisi genç kızın Jagriti Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tecavüze uğradığı öne sürüldü.



Bir refakatçi tarafından ilaç verilerek tecavüze uğradığını iddia eden Akansha, olayı şu şekilde anlattı:



"Yoğun bakıma alındıktan sonra annem üzerimdekileri değiştirdi. Gece geç saatte genç bir adam geldi ve kıyafetlerimin ıslak olduğunu, değiştirmem gerektiğini söyledi. Ona bir hemşireyi ya da annemi çağırmasını söyledim ama reddetti. Beni banyoya götürerek, ondan utanmamam gerektiğini söyledi. Gömleğimin düğmelerini çözmeye çalışınca ondan kaçtım. Ancak bana bir ilaç enjekte etti ve kendimden geçtim."



Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.





Hindistan basınında haberin yayılmasıyla kentte yüzlerce kişi sokağa döküldü. Protestocular polislere taş ve sopalarla saldırırken, kalabalığın arasında kalan bir polis memuru aldığı darbelerin ardından bilincini kaybetti.