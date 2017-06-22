taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.072
USD
3,5065
EURO
3,9163
ALTIN
140,96
PETR
45,2200

Hindistan'da yoğun bakımda tecavüz halkı sokağa döktü

Kanpur şehrindeki Jagriti Hastanesi önünde toplanan protestocularla polis arasında çatışma çıktı.

22.06.2017 - 22:52
  1. Haberler
  2. Dünya

Uttar Pradeş eyaletinde 17-18 yaşlarındaki Akansha isimli lise öğrencisi genç kızın Jagriti Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tecavüze uğradığı öne sürüldü.

Bir refakatçi tarafından ilaç verilerek tecavüze uğradığını iddia eden Akansha, olayı şu şekilde anlattı:

"Yoğun bakıma alındıktan sonra annem üzerimdekileri değiştirdi. Gece geç saatte genç bir adam geldi ve kıyafetlerimin ıslak olduğunu, değiştirmem gerektiğini söyledi. Ona bir hemşireyi ya da annemi çağırmasını söyledim ama reddetti. Beni banyoya götürerek, ondan utanmamam gerektiğini söyledi. Gömleğimin düğmelerini çözmeye çalışınca ondan kaçtım. Ancak bana bir ilaç enjekte etti ve kendimden geçtim."

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan'da yoğun bakımda tecavüz halkı sokağa döktü

Hindistan basınında haberin yayılmasıyla kentte yüzlerce kişi sokağa döküldü. Protestocular polislere taş ve sopalarla saldırırken, kalabalığın arasında kalan bir polis memuru aldığı darbelerin ardından bilincini kaybetti.

Hindistan'da yoğun bakımda tecavüz halkı sokağa döktü

İlginizi Çekebilir
Pakistan’dan ABD’ye İHA uyarısı
Pakistan Dışişleri Sözcüsü Zakaria, insansız hava araçları saldırılarının ulusal egemenliklerini ihlal ettiğini söyledi.
Guatemala'da 6,8 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Guatemala açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türk Kızılayı'ndan Irak'ta gıda yardımı
Türk Kızılayı, Musul kent merkezinin batı yakasından kaçıp doğuya sığınan sivillere 350 koliden oluşan gıda yardımı yaptı.
İtalya’da kavruluyor: Alarm verildi
İtalya’da hükümet, kuzeydeki bazı kentlerde, yağışların azalmasına paralel olarak ve kuraklığın artması sebebiyle acil durum ilan etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

390
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

263
ODTÜ'lü öğrencilerin cinsiyetsiz tuvalet sevinci

ODTÜ'lü öğrencilerin cinsiyetsiz tuvalet sevinci

868
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

199
Ortaylı Üsküdar'daki caminin durumunu değerlendirdi

Ortaylı Üsküdar'daki caminin durumunu değerlendirdi

125
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

120
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

192
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM