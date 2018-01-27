taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7554
EURO
4,6656
ALTIN
162,95
PETR
70,4600

Hindistan'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 13 ölü

Hindistan'da nehre uçan otobüs, 13 kişinin yaşamını yitirmesine 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

AA | 27.01.2018 - 15:29..
  1. Haberler
  2. Dünya

s

Hindistan'ın batısında bir yolcu otobüsünün köprüdeki korkuluğa çarptıktan sonra nehre yuvarlanması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

13 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yerel medyadaki haberlere göre, polis yetkilisi Anil Shinde, Maharaştra eyaletindeki Kolhapur kenti yakınlarında bir otobüsün köprüdeki korkuluğa çarptıktan sonra nehre düştüğünü belirterek, kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Otobüsün nehirden çıkarıldığını anlatan Shinde, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi. Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

60
PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

237
NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

62
Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

70
Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı

Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı

23
Altay tankı ihalesi için geri sayım

Altay tankı ihalesi için geri sayım

69
ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM