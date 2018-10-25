Hindistan'da zika virüsü vakaları artıyor

Ülke medyasının Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberlere göre, bugün itibarıyla Jaipur kenti ve komşu iki bölgesinde 6 kişide daha zika virüsü tespit edilmesiyle eyalette görülen vaka sayısı 131'e yükseldi.

Şimdiye kadar virüs tespit edilen kişilerin 41'inin hamileler olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hamilelere, salgının görüldüğü yerlere seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

17 Ekim'de yapılan açıklamada, Racastan'da görülen vaka sayısının 100 olduğu bildirilmişti.

Bunun Hindistan'da 2017 başından bu yana görülen üçüncü zika virüsü salgını olduğu ifade ediliyor.