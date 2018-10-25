taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71845
Euro
6.54045
Altın
1237.12
Borsa
92692.17
Gram Altın
227.346

Hindistan'da zika virüsü vakaları artıyor

Racastan eyaletinde, zika virüsü tespit edilen kişi sayısı 131'e çıktı.

AA | 25.10.2018 - 04:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ülke medyasının Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberlere göre, bugün itibarıyla Jaipur kenti ve komşu iki bölgesinde 6 kişide daha zika virüsü tespit edilmesiyle eyalette görülen vaka sayısı 131'e yükseldi.

Şimdiye kadar virüs tespit edilen kişilerin 41'inin hamileler olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hamilelere, salgının görüldüğü yerlere seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

17 Ekim'de yapılan açıklamada, Racastan'da görülen vaka sayısının 100 olduğu bildirilmişti.

Bunun Hindistan'da 2017 başından bu yana görülen üçüncü zika virüsü salgını olduğu ifade ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'ın grubunda son durum

Galatasaray'ın grubunda son durum

50
Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

23
Atletico Madrid Almanya'da 4 gol yedi

Atletico Madrid Almanya'da 4 gol yedi

7
Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

0
Taylor Swift'ten 15 bin dolarlık yardım

Taylor Swift'ten 15 bin dolarlık yardım

0
Putin'den Trump'a nükleer anlaşma uyarısı

Putin'den Trump'a nükleer anlaşma uyarısı

0
F-35 savaş uçağının parçaları Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağının parçaları Eskişehir'de üretilecek

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM