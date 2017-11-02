Hindistan'daki 4 metrelik timsah köylüleri korkuttu

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1 Özer Hurmacı'ya 6 ay futboldan men cezası Trabzonspor ile sözleşmesini haksız nedenden dolayı fesheden Özer Hurmacı, 6 ay tüm müsabakalardan men edildi.

2 13 yaşındaki çocuk uyuşturucu satarken yakalandı Adana'da, 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki H.S., uyuşturucu satarken yakalandı.

3 ABD'de çocuk tacizi pasaporta işlenecek Amerika'da çocuk istismarcılarının pasaportuna 'cinsel suçlu' ibaresi yazacak.

4 Hinterland nedir Hinterland; iç bir sahil, okyanus deniz veya bunlara açılan nehir kanallarının art kısmı olarak tanımlanır.

5 ABD'li kız clove sendromuyla mücadele ediyor 14 yaşındaki Bria Baumann nadir rastlanan bir hastalık nedeniyle zor günler geçiriyor.

6 Feghouli ve Olcay'ın cezaları belli oldu PFDK, Galatasaraylı Feghouli ile Trabzonsporlu Olcay Şahan'a 3'er maç ceza verdi.