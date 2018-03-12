Hindistan'daki Pakistanlı diplomatlara taciz iddiası

Dawn gazetesinin diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hindistan'da görev yapan Pakistanlı diplomatlar ve ailelerine yönelik tacizlerde son günlerde artış yaşandığı iddia edildi.

RAHATSIZ EDİLDİLER

Haberde, diplomatların yanı sıra çocuklarının da okul yolunda Hint polisi tarafından durdurularak rahatsız edildiği belirtildi.

Artan tacizler nedeniyle Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinin, "taciz olaylarının durdurulması" istemiyle Hindistan İçişleri Bakanlığına başvurduğu kaydedildi.

Adı açıklanmayan kaynak, Pakistanlı diplomatların, tacizlerin son bulmaması halinde, ailelerini Hindistan'dan göndereceğini aktardı.