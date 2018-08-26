Hindistan'daki sel felaketi bilançosu artıyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinin ardından bölge yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sel sularının çekilmesiyle birlikte 28 kişinin daha cesedine ulaşıldığı, böylece ölü sayısının 445'e yükseldiği aktarıldı.

15 kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 1 milyon kişi kurulan geçici kamplarda kalırken, hükümet selin ardında bıraktığı çamurla mücadele için için evler ve kamuya açık yerlerde büyük bir temizlik operasyonu başlattı.

Kerala Başbakanı Pinarayi Vijayan selin olumsuz etkilediği 130 bin evin temizlendiğini duyurdu. Toplamda bu rakamın 3 katı kadar evin selden etkilendiği belirtiliyor.

Ayrıca yetkililer zarar gören elektrik bağlantılarını yeniden tesis etmeye çalışıyor.

YILAN UYARISI

Yerel medya sel sonrası bölgedeki yılanların da evlere girmiş olabileceği konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istendiğini duyurmuştu.

Hükümet sel nedeniyle 10.000 km'den fazla karayolunun yıkıldığını ya da zarar gördüğünü de açıkladı. Deprem binlerce evin de yıkılmasına yol açmıştı.