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Hindistan'dan Pakistan sınırına 110 metrelik bayrak direği

Hindistan'ın sınıra diktiği 110 metre yüksekliğindeki bayrak direği, Pakistan'da "gizli kamera ile casusluk" endişesi yarattı.

07.03.2017 - 02:13
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Hindistan'dan Pakistan sınırına 110 metrelik bayrak direği

Yerel medyada yer alan habere göre, Lahor kentindeki Wagah sınır kapısının 200 metre uzağında dikilen Hindistan'ın en yüksek bayrak direği, tepesine gizli kamera yerleştirilerek Pakistan sınırlarının gözetlenebileceği kaygısına yol açtı.

PAKİSTAN ULUSLARARASI ANLAŞMALARI BOZMAKLA SUÇLUYOR

Komşusunu uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçlayan Pakistan, 110 metre yüksekliğindeki bayrak nedeniyle Hint makamlarına duyduğu endişeyi dile getirdi.

DİREĞİN TAŞINMASINI İSTEDİLER

İslamabad yönetimi, ayrıca, Hindistan'dan bayrağı Pakistan'ın Lahor kentinden görülemeyecek bir mesafeye taşımasını istedi.Hint yetkililer ise bayrağın sınıra mevcut uzaklığının yeterli olduğunu ve herhangi bir yasanın çiğnenmediğini iddia etti.

Hindistan'dan Pakistan sınırına 110 metrelik bayrak direği

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