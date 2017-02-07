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Hindistanlı Kailash Satyarthi'nin Nobel Barış Ödülü çalındı

Hindistanlı çocuk hakları savunucusu Kailash Satyarthi'nin Nobel Barış Ödülü'nün çalındığı bildirildi.

07.02.2017 - 16:39
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Satyarthi'nin oğlu Bhuvan Ribhu, yaptığı açıklamada, seyahat için Panama'da bulunan annesiyle babasının Yeni Delhi'deki evlerine dün gece giren hırsızların babasının Nobel sertifikasıyla madalyasının altın kaplama eşini çaldığını açıkladı.

Hindistanlı Kailash Satyarthi'nin Nobel Barış Ödülü çalındı

Çocuk hakları savunucusu 63 yaşındaki Satyarthi, 2014'te Pakistanlı insan hakları savunucusu Malala Yusufzay ile Nobel Barış Ödülü'nü paylaşmıştı.

ÇOCUK HAKLARI SAVUNUCUSUNUN NOBEL'İ ÇALINDI

Satyarthi'nin aldığı Nobel madalyasını müzede sergilenmek üzere Hindistan Cumhurbaşkanı Shri Pranab Mukherjee'ye takdim ettiğini anımsatan Ribhu, babasının madalyanın iki altın kaplı örneğini yaptırdığını ve çalınan madalyanın bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Polis memuru Ramil Banya da kapalı devre kamera görüntülerini incelediklerini ve kayıplara karışan site güvenlik görevlisinin arandığını aktardı.

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