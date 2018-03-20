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Hindistanlı Tata da elektrikli lüks otomobil üretti

Hint otomobil üreticisi Tata, yeni konsepti E-Vision'u görücüye çıkardı.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 14:45..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtımı yapılan ve tümüyle elektrikli olarak tasarlanan yeni Tata E-Vision, özellikle tasarım çizgileri ve modernize edilmiş yeni teknik donanımlarıyla beğeni topladı. Geniş bir iç mekana sahip olan araç, özellikle çocuklu aileler için oldukça ideal bir lüks sedan olarak dikkat çekiyor.

Hindistanlı Tata da elektrikli lüks otomobil üretti

TATA DA ELEKTRİKLİ MOTOR ÜRETTİ

E-Vision, Tata tarafından üretilen 300 beygir gücünde elektrikli bir motora sahip. Hem hızlı hem de yavaş şarj özellikleri bulunan motor, tam kapasite dolu haliyle 380 kilometrelik bir mesafeyi katedebilecek. Elektrikli otomobiller için güçlü sayılabilecek bu motorla Tata E-Vision, 200 km/s maksimum hıza erişebiliyor.

E-Vision, Omega platformunun modifiye edilmiş bir versiyonu üzerine inşa edildi. Omega platformu, uzun mesafe seyahat ve performans için modüler, ölçeklenebilir bir platform olarak biliniyor.

Hindistanlı Tata da elektrikli lüks otomobil üretti

İÇ MEKANDA AHŞAP ESİNTİLER

Tata E-Vision oldukça şık bir iç mekan tasarımına sahip. Ön ve orta konsol ile kapı döşemelerinde ahşap detaylara yer verilen araçta, son dönemin trendi olan multimedya ekranı gizlenebilir özelliği ile şoför koltuğunun solunda, diz mesafesinde yer alıyor. İlk bakışta göze hoş gelse de, multimedya ekranının bu ilginç konumu ergonomik olmayabilir.

Ön konsolda yer alan uzun-ince yolcu bilgi ekranı da Tata E-Vision'ı farklı kılan dokunuşlardan biri olmuş. Bu ekran, yolcu koltuğunda oturan kişiye aracın anlık durumuyla ilgili bilgiler de veriyor.

Hindistanlı Tata da elektrikli lüks otomobil üretti

SERİ ÜRETİM EN İYİ İHTİMALLE 2023'TE

Araç hakkında bilgiler veren Tata yetkilisi Guenter Butschek, bu muhteşem konseptin seri üretimine karar verdiklerinde, faaliyete başlamalarının en iyi ihtimalle 2023'ü bulacağını belirtiyor.

Tata kağıt üzerinde oldukça başarılı görünen bu konsepti üretim bandının üzerine çıkarmaya karar verirse, markanın kendi özelinde bir çağı kapatıp başka bir çağa geçeceği aşikâr.

Hindistanlı Tata da elektrikli lüks otomobil üretti

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