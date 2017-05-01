Hintli Bakan toplu düğünde gelinlere sopa dağıttı

Madhya Pradesh Eyaleti Devlet Bakanı Gopal Bhargava, özellikle kırsal kesimde "aile içi şiddet" sorununa dikkat çekmek için toplu düğünde 700 sopa dağıttı. Bakan, gelinlerden sopaları, "alkolik olmaları ve kendilerine şiddet uygulamaları halinde", eşlerine karşı kullanmalarını istedi. BBC Türkçe'nin haberine göre, Yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki sopaların üzerinde "Sarhoşları dövmek için kullanılır" ve "Polis müdahale etmeyecek" gibi mesajlar yer aldı.

AİLE İÇİ ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

Gopal Bhargava'nın gelinlerden tek isteği ise sopaları kullanmadan önce "aile içi şiddete başvuran sarhoş eşlerini" son bir kez ikna etmeye çalışmaları oldu. Bakan Gopal Bhargava, eyalette düğünlerde gelinlere dağıtılmak üzere toplam 10 bin sopa siparişi verdiğini söyledi.