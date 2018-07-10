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Hint-İslam mimarisi: Kutup Minar

Hindistan Yeni Delhi'nin en yüksek anıtı olarak bilinen Kutub Minar ilk dönem Hint-İslam mimarisi eserleri arasında yer alıyor.

REUTERS | 10.07.2018 - 11:14..
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Hint-İslam mimarisi: Kutup Minar

Hindistan Yeni Delhi'de Müslüman egemenliğinin simgelerinden Kutub Minar...

Kuvvet-ül İslam Camii'nin geniş avlusunda yer alıyor. Aynı zamanda Hindistan'ın en çok ziyaret edilen yerlerinden.

Hint-İslam mimarisi: Kutup Minar

13. YÜZYIL YAPIMI

Ülkenin ilk Müslüman şehri Delhi'de, Kutub Minar'ın inşasına Delhi Türk Sultanlığı'nın kurucusu Sultan Kutbettin Aybek'in girişimleriyle başlandı. İnşayı sonraki yıllarda Şemseddin İltutmul ve Alaeddin Halaci devam ettirdi. UNESCO'da yer alan bilgilere göre, minare 13. yüzyılın başlarında inşa edildi.

Hint-İslam mimarisi: Kutup Minar

HİNT-İSLAM MİMARİSİ ESER ÖZELLİĞİ

Yapımında Afganistan'da bulunan 'Cam Minaresi'nden etkilenildiği söylenen minare, Sultan Kutbettin Aybek'in tüm dinlere saygı duyması nedeniyle, İslam ve Hindu figürlerini bir arada barındırıyor.

Bu özellikler minarenin ilk Hint-İslam mimarisi eserleri arasında yer almasını sağlıyor.

Hint-İslam mimarisi: Kutup Minar

EŞSİZ YAPI

Kırmızı kum taşı ve beyaz mermerler kullanılarak inşa edilen minarede, yuvarlak ve üçgen hatlar bir arada. Farklı geometrik formların karışımı, ülkede İslam mimarisinin eşsiz bir yapıda olduğunu gösteriyor.

Hint-İslam mimarisi: Kutup Minar

YENİ DELHİ'NİN EN YÜKSEK ANITI

Yüksekliği 72.5 metre olan minare, Yeni Delhi'nin en yüksek anıtı unvanına sahip. Minare aynı zamanda Hindistan'ın en yüksek ikinci anıtı. Birinci anıt ise Fateh Burj.

Ayrıca minarenin dört şerefesi (balkonu) bulunuyor. Kutub Minar'ın her bölümünde şerefelerine açılan birer kapısı var.

Hint-İslam mimarisi: Kutup Minar

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE

İlk Müslüman liderin zafer anıtı olarak inşa ettirdiği bilinen Kutub Minar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Minare, asırlar boyunca eklemelere, uzatmalara, genişletmelere maruz kalsa da eski ihtişamını hala koruyor.


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