'Hint Masalları' kitabı yayımlandı

Hikaye anlatıcılığı, dünyanın hemen her yerinde insanın toprakla ilişkisinden doğdu. Hint Masalları, bizi alışık olduğumuz bu insan-toprak ilişkisinin biraz dışına çıkarıyor. Bu masallarda krallar, racalar, fakirler ve hırsızlar, önümüze kast sisteminin dayandırıldığı inanışları getiriyor.

Büyüler, dualar, mucizeler, hileler, insanların ve hatta hayvanların bile, toprakla birleştiği değil, unvanlarla ayrıştığı bir kültüre gidiyoruz. Kültürün bu özelliği, Hindistan doğumlu masalları da diğerleriyle benzeştirilemez, özel bir kümeye alıyor.

Yazar: Kolektif

Yayınevi: Karakarga Yayınları

Çeviren: Servin Sarıyer

Derleyen: Joseph Jacob's

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]