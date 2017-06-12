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Hint oyuncu Saumya Tandon: İstanbul'da soyuldum

Saumya Tandon, ülkesindeki bir gazeteye verdiği ropörtajda İstanbul'da yaşadığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı.

12.06.2017 - 07:54
  1. Haberler
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HH

Hint asıllı oyuncu Saumya Tandon'un İstanbul ziyareti sırasında bir taksici tarafından soyulduğu iddiası ülkesinde büyük yankı uyandırdı.

"TÜRK TAKSİCİ BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Hindustan Times'a konuşan oyuncu Saumya Tandon, şu açıklamada bulundu: "Taksici bir anda yolun ortasında aracını durdurdu. Birdenbire bana doğru bağırmaya başladı ve ramazan ibadeti için geç kaldığını söyledi çünkü dövizimi değiştirmek zorundaydı. Ona taksimetreyi göstermesini istediğimde bana başka bir 'taksimetreyi' gösterdi ve üzerinde 50 lira yazıyordu. Ona para verdiğimde bana parayı geri verdi ve bunun 'yanlış para' olduğunu söyledi."

BİN EURO'SUNUN ÇALINDIĞINI İDDİA EDİYOR

Hint oyuncu, Türkiye'de lira ve euronun geçtiğini bildiği için taksicinin euro istediğini düşünerek çantasını karıştırdığını ve o anda taksicinin birdenbire elini çantasına sokarak kendisine anlamadığı bir şeyler söylediğini aktardı. Saumya, taksiden ayrıldıktan sonra çantasından bin euro çalındığını fark ettiğini iddia etti.

Hint oyuncu Saumya Tandon: İstanbul'da soyuldum

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