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Hintli adam 9 metrelik tırnaklarına veda etti

Dünyanın "en uzun tırnaklı adamı" unvanına sahip Hint Shridhar Chillal'in tırnakları kesildi.

AA | 12.07.2018 - 14:48..
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66 yıldır tırnaklarını kesmeyen 83 yaşındaki Chillal, yaklaşık 910 santimetrelik tırnaklarını keserek ABD'deki bir müzeye bağışladı.

TIRNAKLARI UZMAN TARAFINDAN KESİLDİ

New York'taki "Believe it or not!" müzesinde düzenlenen törende, Chillal'in bir elindeki toplam uzunluğu 9 metreyi geçen tırnaklar, bir uzman tarafından teker teker özenle kesildi.

Hintli adam 9 metrelik tırnaklarına veda etti

"ÇOK FAZLA HAREKET EDEMİYORDUM"

Tırnak uzatmanın çok zor bir iş olduğunu belirten Chillal, "Tırnaklarınızı uyurken kırmamak için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla hareket edemediğimden sık sık uyanıp, tırnaklarımın olduğu elimi öteki tarafa koymak zorunda kalıyordum." dedi.

Hintli adam 9 metrelik tırnaklarına veda etti VİDEO

Dünyanın en uzun tırnaklı adamı unvanıyla 2014'te Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Chillal'in en uzun tırnağı, 197,8 santimetreyle baş parmağında bulunuyordu.

Hintli adam 9 metrelik tırnaklarına veda etti

"TIRNAKLARIMI UZATMAYA KARAR VERDİM"

Chillal, daha önce yaptığı açıklamada tırnaklarını uzatma nedeni olarak, "Küçükken okulda, bir arkadaşımla, hocanın tırnağını kırdığımız için dayak yemiştik. Hocamız, uzun bir tırnağa sahip olmanın anlamını asla anlayamayacağımızı söylemişti. O günden sonra tırnaklarımı uzatmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Hintli adam 9 metrelik tırnaklarına veda etti

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