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Hintli çiftçi demiryolu şirketine dava açtı, tren kazandı

Hintli çiftçi Samputan'ın tazminat davası açtığı şirket, borcunu ödeyemeyince çiftçiye tren verdi.

20.03.2017 - 16:39
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AA

Hindistan'ın Pencap eyaletinden Singh Samputan isimli bir çiftçi, Indian Railways isimli demiryolu şirketine açtığı tazminat davasını kazandı. Demir yolu şirketi borcunu ödeyemeyince çiftçiye bir yolcu treni verdi.

Hintli çiftçi Samputan, 2 yıl  önce Indian Railways şirketine demir yolu inşaatı için arazi sattı.

Şirketin aldığı arazi için ödemesi gereken 150 bin doları (10 milyon rupi) vermemesi sonucu Samputan, şirket hakkında dava açtı.

MAHKEME TRENİN DAVACIYA VERİLMESİNİ HÜKMETTİ

Şirketin bu miktarı ödeyebilecek kadar parası olmadığını belirtmesinin ardından açılan 2. davada, mahkeme şirkete ait bir yolcu treninin Samputan'a verilmesine hükmetti. Ayrıca Samputan'a demir yolu hattındaki bir durakta ofis de tahsis edildi.

İSTENİLEN MİKTAR ÖDENMEZSE AÇIK ARTTIRMA İLE SATILACAK

Samputan'ın yolcuların mağdur olmaması için trenin son yolculuklarını tamamlamasını istemesi üzerine de mahkeme şirkete birkaç gün daha treni kullanma hakkı verdi. Bu süre içinde istenilen miktar ödenmezse, tren açık arttırma ile satışa çıkarılabilir.

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