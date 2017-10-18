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Hintli şarkıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Hindistan'ın ünlü şarkıcısı Harshita Dahiya, 2 kişi tarafından silahla vuruldu.

18.10.2017 - 16:35
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Hindistan'ın ünlü şarkıcı ve dansçılarından 22 yaşındaki Harshita Dahiya kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Polis raporuna göre Dahiya Haryana Panipat bölgesinde Chamara ilçesinde yedi kurşunla vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

"OLAY YERİNDE ÖLDÜ"

Yerel polis şefi Rahul Sharma yaptığı açıklamada, “Kimliği belirlenemeyen iki genç şarkıcının iki asistanı ve şöförünü arabadan indirdi. Şüphelilerin sıktığı yedi kurşunun altısı şarkıcı Dahiya’nın başına ve boynuna isabet etti ve Dahiya olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçtılar.” dedi.

Hintli şarkıcı silahlı saldırıda öldürüldü

KIZ KARDEŞİ 'EŞİ ÖLDÜRDÜ' DEDİ

Sanatçının kız kardeşi Lata, ünlü kız kardeşini kendi eşinin vurduğunu, annelerinin cinayet davasında görgü tanığı olmasından dolayı eşinin kız kardeşini öldürdüğünü iddia etti.

Ayrıca Harshita Dahiya daha önce kız kardeşinin eşini tecavüzle suçlamış ve tutuklanmasına neden olmuştu.

Hintli şarkıcı silahlı saldırıda öldürüldü

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