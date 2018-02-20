Hip-Hop’ın doğuşu

70’ler Amerikasının New York şehrinde, ırkçılık karşıtı olan ve yaşanılan zorlukları anlatan siyasi şiirleri dikkat çekmesi için davul ritmi üzerinde okunmasıyla başlayan müzik türü, o zamanlar henüz Hip-Hop adını almamıştı.

DAVUL VE SÖZLER

Halk tarafından beğenilen ve aslında bir nevi gruplaştıran bu eylemler sonucunda tepki müziği olarak Kool and the Gang’in “Rappers Delight” şarkısı ile Ritmik Amerikan Şiiri (RAP) doğdu. Bu şarkıda ilk kez kişiler üzerinden gönderme yapılması ile büyük yankı bulan bu tür, artık herkese ilham olmaya başladı.

HIP-HOP YÜKSELİŞE GEÇTİ

80’lerde siyahi ve Latinler’in RAP’e yönelmesiyle ters orantılı şekilde beyazlar, Metal müziğe yöneldi. Siyahi sanatçıların 60’lardan başlayıp 80’lere kadarki müzik kariyerleri daha çok Soul, Funk, Blues üzerineydi fakat hiç bir şey Hip-Hop’un doğuşuna engel olamadı.

Alt yapı müziklerinde de özellikle 60’lar ve 70’ler Soul müziklerinin belli bölümlerini “sample”layıp üstüne davul ritmleri eklemesiyle Hip-Hop’un alt yapı müzikleri oluşturulmaya başladı. Bu prodüksiyonu yapanlara DJ deniyordu.

İlk DJ Master Flash, bir pikapta Soul müziğin “sample”ları, diğer pikapta Soul müziğin girişinde kullanılan atak davullarını sürekli tekrar ettirerek alt yapı müziklerini oluşturdu. Bu alt yapı müziğine de “beat” adı verildi.

Beat denmesinin sebebi, genellikle saniyede 80 vuruş veya 90 vuruş olmasıyla diğer müzik türlerine göre daha yavaş, ritmi daha iyi hissetmek ve kalp atışına benzetmeleri üzerinedir.

GRAFİTİ DOĞDU

Halk artık bu yürü benimsemeye ve Hip-Hop’ı somutlaştırmak adına bulabildiği her yere tepkilerini çizdiler ve buna da “Grafiti” dediler.

HIP-HOP = İSYAN

80’ler sonu ve 90’lar başında artık dil agresifleşmeye başladı. Diskolarda ve ev partilerinde çalınacak toplum eğlencesi değil, N.W.A. grubunun bu atakla polislere karşı gelmesi ile Hip-Hop, başka bir boyuta sürüklendi. “Müzik halk demektir. Derdimizi ve rüşvet yiyen polisleri anlatmazsak, sokakta öldürülen siyahi kardeşlerimizi, sırf siyah diye öldürülmesini anlatmazsak, Hip-Hop’a karşı geliriz.” mantığıyla “F**k tha Police” şarkısıyla polise tepki gösterdi ve 1988’de yeni bir algı oluşturdu.

İsyandır artık Hip-Hop. 1992’deki yaşanan Los Angeles olayları, tam anlamıyla ırk karşıtlığı adı altında medyaya yansır ve Hip-Hop bunu kullanarak sıradaki ataklarına bir bir yerleşir. Halk sokağa dökülür ve yağma, kundaklama başlar.

YENİLEŞMEYLE BOŞ İÇERİKLER ÇOĞALDI

Hip-Hop, 2000’lere geldiğinde, artık tek düze ve para, kadın, uyuşturucuyu anlatma haline dönüştü. Eskiye özlem üzerine mirasçıları, halâ aynı şekilde kültürlerini yaşatıyor. Günümüzde Amerika’da artık çoğunlukla gösteriş üzerine ve kadın üzerine yapılıyor. Anlamsız ve çocukça sözleri barındıran “New Age Rapper” dalgası tüm hızıyla yükseliyor. Ünlü Rapçi Nas’ın dediği gibi “Hip-Hop öldü” mü?