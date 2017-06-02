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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

02.06.2017 - 13:48
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Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

MÜFTÜNÜN DUASINDAN SONRA ZİYARETE AÇILDI

Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Hırka-i Şerif'i görmek için vatandaşlar caminin kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyarete gelen bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bu arada görevliler, ibadet etmek isteyen vatandaşları, cami restorasyon nedeniyle kapalı olduğu için avludaki geçici mescide yönlendiriyor.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

KADİR GECESİ, GECE 02:30'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Kutsal emanet, hafta içi saat 10.00 ila 18.00 arası, hafta sonu ise 09.00 ila 18.00 arasında görülebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin Ramazan Hattı otobüslerini kullanabilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

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