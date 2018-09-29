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Hırkanın kopan düğmesi cinayeti çözdü

Bağcılar'da komşusunu öldüren şüpheli, cinayeti işlediği evde düşürdüğü hırkasının düğmesinden yakayı ele verdi.

AA | 29.09.2018 - 10:56..
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Hırkanın kopan düğmesi cinayeti çözdü

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 21 Şubat'ta Bağcılar'da Moldova asıllı kadın Türk vatandaşı T.A'nın öldürülmesi olayına karışan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Cinayetin işlendiği kadının evinde çalışmalarını sürdüren polis, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve olay sırasında binada bulunan kişileri araştırdı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENDİ

Aynı apartmanda ikamet eden A.G'yi takibe alan ekipler, şüphelinin sosyal medya hesabındaki kendisine ait paylaştığı fotoğrafları inceledi.

Bu arada, cinayetin işlendiği evde bir kıyafete ait siyah renkte düğme bulan ekipler, düğmenin kime ait olduğunu bulmak için araştırmalarını sürdürdü.

DÜĞME DETAYI ELE VERDİ

Yapılan araştırmada A.G'nin sosyal medyada paylaştığı kendisine ait fotoğraflarda hırkasının bir düğmesinin olmadığı tespit edildi.

Ekipler, paylaşılan fotoğrafın cinayet gününden sonra çekildiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.G. cinayeti kendisinin işlediğini, evden 200 dolar, 200 lira ve birkaç kol saati çaldığını, bu paralarla kuzenine doğum günü hediyesi aldığını itiraf etti.

Hırkanın kopan düğmesi cinayeti çözdü

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