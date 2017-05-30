Hiroşima'ya atom bombası atıldığını ilk duyuran kadın öldü

Oka'nın 19 Mayıs'ta kötü huylu bir lenfoma nedeniyle Hiroşima'daki hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Oka, atom bombasının Hiroşima'yı 6 Ağustos 1945'te vurduğu sırada 14 yaşındaydı ve Japonya İmparatorluk Ordusu'na ait bir yeraltı komuta merkezinde iletişim operatörü olarak görev yapıyordu.

'YENİ BİR TÜR BOMBA İLE VURULDUK'

NHK'nın verdiği bilgiye göre; Oka bombanın kenti vurmasının ardından Hiroşima'nın doğusundaki Fukuyama'daki askeri birliği telefonla aradı ve "Hiroşima neredeyse tamamen yok edildi. Yeni bir tür bomba ile vurulduk." dedi.

Oka yıllardır Hiroşima'daki Barış Anıtı Müzesi'ni ziyaret edenlere bombardıman ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyordu.

140 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

ABD ordusu Enola Gay adlı B-29 bombardıman uçağından 'Küçük Oğlan' (Little Boy) adını taktığı atom bombasını kente bırakmış, bomba yaklaşık 140 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. Bunların bir kısmı hemen hayatını kaybederken diğerleri sakat kalmış ya da radyasyon kaynaklı hastalıklar nedeniyle aylar ya da yıllar içinde yaşamlarını yitirmişti.